En Hongrie, rébellion contre une méga-usine chinoise de batteries

Sur le chantier de la plus importante usine de batteries électrique d'Europe, à Debrecen en Hongrie, le 4 février 2023 © ATTILA KISBENEDEK / AFP

4 mn

Debrecen (Hongrie) (AFP) – Dans l'est de la Hongrie, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour bâtir la plus importante usine de batteries électriques d'Europe. Au grand dam des habitants qui se mobilisent pour faire capoter ce projet chinois et les ambitions de Viktor Orban.