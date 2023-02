La Fashion week de New York mise sur la jeunesse et la nouveauté

Défilé Tory Burch lors de la précédente édition de la Fashion week, à New York, le 13 septembre 2022 © ANGELA WEISS / AFP

4 mn

New York (AFP) – Une nouvelle saison de défilés, la Fashion week de New York, démarre vendredi avec un calendrier peu fourni en grands noms mais plein de jeunes créateurs et de signatures émergentes, sa marque de fabrique désormais.