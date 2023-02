Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Paris (AFP) – Les Bourses européennes ont ouvert en baisse vendredi, les investisseurs étant confrontés à une remontée des taux obligataires ainsi qu'à des perspectives économiques un peu moins favorables qu'espéré en Chine.

Francfort reculait de 0,54%, Paris de 0,32% et Londres de 0,22% à l'ouverture. Sur le marché obligataire, les taux souverains allemands et français revenaient près de leur plus haut niveau depuis début janvier.

