Meta finalise le rachat de la start-up Within, un temps contesté par les autorités

Facebook est devenu Meta en 2021 pour signaler un pivot vers le "métavers" © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

New York (AFP) – Meta, la maison mère de Facebook, a finalisé le rachat de la start-up de réalité virtuelle (VR) Within Unlimited plus d'un an après son annonce, malgré les réticences de l'autorité américaine de la concurrence (FTC).