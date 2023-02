Un café si froid qu'il réchauffe: l'amour de la Corée du Sud pour l'americano glacé

Séoul (AFP) – Les stars de la K-pop BTS en raffolent. On le voit dans les K-dramas. Et ses fans lui sont tellement fidèles tout au long de l'année qu'ils ont inventé un nouveau proverbe sud-coréen: "Même si je meurs de froid, americano glacé!".

Publicité Lire la suite

L'humble café - des doses d'expresso servies sur de la glace et allongées à l'eau - est devenu la boisson nationale non officielle de la Corée du Sud, dépassant les ventes de son homologue chaud même au cœur de l'hiver, selon les données de Starbucks.

Emmitouflée dans une doudoune jusqu'aux chevilles, Lee Ju-eun, employée de bureau, grelotte sur un trottoir du centre de Séoul en serrant son café glacé pendant la vague de froid polaire - jusqu'à -17 degrés - qui s'est abattue sur la ville en janvier.

"J'ai froid mais ça va. Je peux l'endurer", souffle-t-elle.

De son côté, Lee Dae-hee, un comptable, explique à l'AFP boire exclusivement des americanos glacés parce qu'il s'agit d'une dose de caféine plus rapide et plus efficace, ce qui est essentiel dans la culture de travail "ppalli-ppalli!" - vite, vite! - de la Corée du Sud.

"Je bois rapidement un americano glacé pour me réveiller et travailler", lance M. Lee qui essaie de protéger son grand gobelet de café de la neige en se précipitant vers son bureau après le déjeuner.

Lee Dae-hee, comptable, boit un americano glacé, lors d'une interview avec l'AFP dans une rue de Séoul, le 26 janvier 2023 en Corée du Sud © Jung Yeon-je / AFP

"Je n'ai pas froid car je vais directement au bureau et je ne passe pas beaucoup de temps à l'extérieur".

"Ah-Ah"

En moyenne, un Sud-Coréen en consomme 353 tasses par an, soit plus du double de la moyenne mondiale, selon une étude réalisée en 2019 par l'Institut de recherche Hyundai.

La culture du café a même donné naissance à son propre jargon.

Lee Ju-eun, employée, tient un gobelet d'americano glacé lors d'une interview avec l'AFP dans une rue de Séoul, le 26 janvier 2023 en Corée du Sud © Jung Yeon-je / AFP

L'americano glacé est connu sous le nom de "Ah-Ah" et ses buveurs inconditionnels sont appelés "Eoljukah", contraction d'un nouveau proverbe proclamant qu'ils mourraient de froid pour leur boisson.

Cette tendance a été remarquée par le géant du secteur Starbucks Korea, qui a lancé une promotion "ice challenge" dans le cadre de laquelle les "Eoljukah" recevaient gratuitement une taille de café supérieure s'ils commandaient par des températures négatives à la fin du mois de janvier.

En 2022, les boissons glacées ont représenté 76% des ventes totales des enseignes Starbucks en Corée du Sud, selon la société. Même pendant la vague de froid de janvier, ils ont vendu plus d'americanos glacés - 54% - que de boissons chaudes.

"La tendance des gens à consommer des biens, de la nourriture et des boissons indépendamment du temps qu'il fait semble être devenue une nouvelle tendance", note auprès de l'AFP Park Han-jo de Starbucks Korea.

Même son de cloche auprès des cafés indépendants. Kim Bum-soo, propriétaire d'un café dans le centre de Séoul, a relevé qu'environ la moitié de ses ventes de café étaient des americanos glacés, et ce toute l'année.

"Il semble bien que les Coréens préfèrent les boissons froides", dit Kim à l'AFP, ajoutant que les touristes étrangers, notamment les Chinois, avaient tendance à commander du thé chaud même en été.

Kim Bum-soo, propriétaire d'un café, lors d'une interview avec l'AFP, le 26 janvier 2023 à séoul, en Corée du Sud © Jung Yeon-je / AFP

La consommation d'eau froide et de boissons glacées est interdite en médecine traditionnelle chinoise. Cependant, "les Coréens boivent ce qu'ils veulent, qu'il fasse froid ou chaud dehors", explique M. Kim.

- Nouilles froides -

Selon lui, l'une des raisons pour lesquelles les employés de bureau de Séoul aiment les americanos glacés pourrait être que leurs espaces de travail sont trop chauds et étouffants.

Jeong Jae-won, 30 ans et "Eoljukah" autoproclamée, est d'accord.

Jeong Jae-won, employée de bureau, tient un gobelet d'americano glacé lors d'une interview avec l'AFP dans une rue de Séoul, le 26 janvier 2023 en Corée du Sud © Jung Yeon-je / AFP

"Il fait chaud dans le bureau, alors je vais le boire ici", dit-elle.

Les employés de bureau ne sont pas les seuls à aimer cette boisson. La superstar de la K-Pop, Suga de BTS, est souvent photographiée avec un americano glacé à la main, bien qu'il dise à ses fans souhaiter réduire sa consommation de caféine.

Les fans étrangers de K-pop ont longuement commenté sur les forums en ligne le dosage préféré de Jaemin de NCT Dream: huit doses d'expresso servies sur de la glace.

L'addiction de la Corée du Sud au "Ah-Ah" pourrait être liée à sa cuisine, estime Jang Jun-woo, un chroniqueur gastronomique qui dirige un bar à tapas.

Des aliments tels que le naengmyun, la soupe de nouilles servie avec des glaçons, font partie intégrante de la tradition locale mais sont rarement vus ailleurs.

"Même au Japon, les gens ne mettent pas vraiment de glace dans leurs nouilles udon froides", explique M. Jang à l'AFP.

"La culture de la nourriture froide est plus extrême en Corée et cela peut expliquer la popularité et la prévalence du café glacé ici".

© 2023 AFP