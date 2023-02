Un maillot de Kobe Bryant vendu aux enchères 5,8 millions de dollars

Un maillot de la légende du basket Kobe Bryant, décédé en 2020, exposé le 1er février 2023 à New York, a été vendu aux enchères par la maison Sotheby's à 5,8 millions de dollars, le 9 février 2023 © Ed JONES / AFP

3 mn

New York (AFP) – La maison d'enchères Sotheby's a vendu jeudi pour 5,8 millions de dollars un maillot de la légende du basket-ball Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère en 2020, soit le troisième prix le plus élevé pour un maillot de sport après ceux de Michael Jordan et Diego Maradona.