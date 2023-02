Athlétisme: duel de sprinteurs à New York entre Noah Lyles et Christian Coleman

Le sprinteur Noah Lyles lors d'une conférence de presse à New York, le 9 février 2023, avant le meeting en salle samedi des "Millrose Games" © KENA BETANCUR / AFP

New York (AFP) – Deux des meilleurs sprinteurs du monde, les Américains Noah Lyles, qui lorgne le 100 m cette saison, et Christian Coleman, pimenteront samedi le 60 m des 115e "Millrose Games", l'un des plus anciens meetings d'athlétisme en salle, à New York.