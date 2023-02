Nuit de "carnaval" à Londres en soutien à Julian Assange

Londres (AFP) – Des centaines de soutiens du fondateur de Wikileaks Julian Assange ont défilé samedi soir dans le centre de Londres dans le cadre d'une "Nuit de carnaval", appelant à sa libération alors qu'il risque d'être extradé vers les Etats-Unis.

Cette marche de "la nuit vers la lumière" de citoyens portant des costumes colorés, des masques et chantant des slogans, doit s'achever à Westminster avec une prise de parole de l'épouse de Julian Assange, Stella.

Julian Assange a fait partie en décembre des finalistes pour le prix Sakharov pour la liberté de pensée du Parlement européen. Ce prix a finalement été décerné au "courageux peuple ukrainien" confronté à l'invasion russe.

Le citoyen australien de 51 ans est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Des soutiens du fondateur de WikiLeaks Julian Assange prennent part au "Carnaval de nuit pour Assange", le 11 février 2023 à Londres © Susannah Ireland / AFP

Arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, Julian Assange attend l'examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l'extrader.

"Il s'agit de l'un des crimes les plus épouvantables de notre siècle", a dénoncé Naila Kauser, une activiste de 41 ans manifestant à Londres une lanterne à la main. "Il est puni parce qu'il a révélé des crimes de guerre et des affaires de corruption que les gens avaient le droit de connaître".

"Il dénonce des crimes de guerre et on le poursuit pour l'avoir fait", a déploré de son côté Lucia Spadetta, une professeure d'italien âgée de 74 ans, craignant que le gouvernement britannique donne un feu vert à son extradition vers les Etats-Unis. "Avec la dame que nous avons au ministère de l'Intérieur, cela se présente très mal pour lui", a-t-elle ajouté en référence à Suella Braverman.

Julian Assange est retenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh dans la banlieue de Londres.

