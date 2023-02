Tournoi des six nations: Irlande-France, le combat des chefs

Yoram Moefana avec le ballon à Rome le 5 février 2023 © Filippo MONTEFORTE / AFP

Dublin (AFP) – Le N.1 mondial face à son dauphin, avec les deux derniers meilleurs joueurs du monde de part et d'autre: l'opposition entre l'Irlande et la France, samedi, est un choc de titans aux airs de finale avant l'heure dans le Tournoi des six nations.