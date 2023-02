WRC: Tänak prend la tête avant la dernière journée du rallye de Suède

Umeå (Suède) (AFP) – Ott Tänak a pris la tête du rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, à l'issue de la 3e journée samedi, avec une avance de près de 9 secondes sur l'Irlandais Craig Breen avant la dernière journée dimanche.

Breen (Hyundai), qui menait le rallye depuis vendredi matin, a dû laisser la tête à Tänak (M-Sport Ford) à l'issue de la 14e et avant-dernière spéciale de la journée.

"Nous avons eu un problème tout l'après-midi et on a essayé de faire du mieux possible", a déclaré le pilote irlandais qui a vu l'écart encore se creuser dans la 15e et dernière spéciale. Il n'a pas détaillé la nature de ce problème.

Tänak, champion du monde WRC en 2019, a pourtant terminé la 14e spéciale avec un pneu déchiqueté, sans que cela ne semble lui coûter trop de temps. Mais il a dû prendre ensuite un pneu de secours lors de la dernière spéciale. "J'avais un pneu sans clous et ce n'était pas facile", a-t-il déclaré, même s'il est parvenu à creuser l'écart avec Breen.

Thierry Neuville (Hyundai), qui avait connu une journée difficile la veille en raison d'un état de santé précaire, s'est bien repris samedi en s'adjugeant quatre spéciales, dont les trois dernières de la journée.

"On va attaquer. Tant que le rallye n'est pas terminé, il y a toujours une chance de terminer sur le podium", déclarait le pilote belge, à la lutte pour la 3e place avec Kalle Rovanperä (Toyota), le champion du monde en titre.

Esapekka Lappi, encore 3e à l'issue de la deuxième journée vendredi, est sorti de la piste dans la 13e spéciale et il a fallu plusieurs minutes pour sortir la Hyundai du Finlandais du mur de neige, lui faisant perdre toute chance de terminer sur le podium.

Sébastien Ogier (Toyota), vainqueur du premier rallye de la saison, le Monte Carlo, ne s'est pas aligné en Suède. Comme la saison dernière, l'octuple champion du monde WRC est engagé dans un programme partiel avec la marque japonaise. Mais il sera au départ du prochain rallye, au Mexique, du 16 au 19 mars.

Le seul Français engagé dans la catégorie reine, Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford), figurait samedi soir en 6e position, à près de 2 min 30 sec du leader.

Le rallye se termine dimanche avec encore trois spéciales dont la dernière, la Power Stage, attribue des points supplémentaires au championnat du monde.

