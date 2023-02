Avec "Yé!", la Guinée secoue le cirque contemporain

Marseille (AFP) – Voltige, pyramides, hip-hop: le Circus Baobab, un cirque social originaire de Guinée, électrise le public français avec "Yé!", un spectacle qui illustre les difficultés de la vie quotidienne en Afrique.

Face aux acrobaties spectaculaires qui s'enchaînent à une cadence parfois frénétique, rythmée par les flashs d'un stroboscope et une composition musicale aux influences urbaines, on pourrait presque oublier qu'on assiste à une "succession de beaux drames très réels", détaille pour l'AFP le metteur en scène, Yann Ecauvre.

Cette création, présentée à Marseille (Sud) dans le cadre de la Biennale internationale des Arts du cirque (Biac), essaye de montrer "l'humain africain dans tout ce qu'il a de force" mais sans occulter la violence qui frappe aussi ce continent.

De part et d'autre de l'allée qui traverse le chapiteau et sert de scène aux acrobates, des bouteilles de plastique vides et écrasées jonchent le sol. Autour d'elles se cristallisent toutes les tensions générées par l'accès à la ressource de plus en plus rare qui donne son titre au spectacle, l'eau ("Yé" en langue soussou, NDLR).

"Il y a une omniprésence du plastique et de ses dérivés en Afrique, due à une invasion de la Chine", poursuit Yann Ecauvre, qui a cherché à s'inspirer du quotidien des 13 jeunes acrobates de la troupe avec lesquels il a passé beaucoup de temps à Conakry, la capitale de Guinée.

J'ai essayé "d'aller vers une forme qui casse complètement les codes du cirque africain habituel", où les figures et les chorégraphies s'enchaînent sans temps mort, relate encore le fondateur de la compagnie "Inextremiste".

"Il faut aller vers le réel" a été mon mantra, s'amuse le metteur en scène.

Des artistes du Circus Baobad lors du spectacle "Yé!", le 9 février 2023 à Marseille © Nicolas TUCAT / AFP

Ainsi de cette scène où le contorsionniste Amara se retrouve comme piégé au milieu d'une intense circulation automobile, figurée par les lignes d'acrobaties spectaculaires de ses camarades.

Dans un autre tableau, un danseur de breakdance déploie toute sa virtuosité dos à un groupe qui regarde un match de football à la télévision. Mais à intervalles réguliers, il se retrouve à plat, provoquant l'arrêt du poste de télévision et l'ire du groupe de supporters.

Une allusion aux coupures d'électricité incessantes en Afrique, commente Yann Ecauvre, où "ce qui reste le moins cher, c'est la manivelle humaine finalement."

"Et maintenant, on va où ?"

Les impressionnantes pyramides humaines formées par les onze hommes et deux femmes de la troupe - âgés de 18 à 32 ans - rappellent aussi le sens du collectif de ceux qui se considèrent comme une famille.

"Circus Baobab a donné un sens à ma vie, je suis devenu quelqu'un grâce à lui, il m'a fait grandir, m'a éduqué, m'a tout donné en me faisant croire un moi", se remémore Kerfalla Bakala Camara, l'actuel directeur de la compagnie, qui a rejoint la troupe à l'âge de 10 ans.

Des artistes du Circus Baobad lors du spectacle "Yé!", le 9 février 2023 à Marseille © Nicolas TUCAT / AFP

L'aventure de ce cirque à vocation sociale et solidaire débute en 1998 en Guinée, sous l'impulsion notamment de Pierrot Bidon, le fondateur du cirque Archaos.

L'ambition de la compagnie, qui accueille à Conakry une centaine de jeunes qu'elle forme aux arts du cirque, est d'offrir un avenir "aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école", développe Kerfalla Bakala Camara.

Circus Baobab a largement contribué à changer l'image du cirque en Guinée, estime-t-il: "Aujourd'hui, il y a même certaines familles qui nous envoient des enfants alors qu'avant on était considéré comme un délinquant" si on faisait l'acrobate, rappelle-t-il.

Dans l'une des dernières scènes de "Yé!", les artistes s'adressent tour à tour au public en soussou avant d'être projetés dans un filet rempli de bouteilles vides.

Des artistes du Circus Baobad lors du spectacle "Yé!", le 9 février 2023 à Marseille © Nicolas TUCAT / AFP

"Je leur ai dit +balancez tout ce que vous trouvez qui ne va pas dans votre monde+", rapporte Yann Ecauvre. "Au moment où ils sont éjectés, ils lancent: +Et maintenant, on va où?+, ajoute-t-il.

Car, conclut-il, "ça se relève malgré tout toujours", grâce à "la fraternité du groupe".

