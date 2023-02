Au plat pays, le ski en bois, entre œuvre d'art et haute technologie

Pierre Gerondal, qui conçoit et fabrique des skis haut de gamme en bois, travaille dans son atelier à Malmedy, dans l'Est de la Belgique, le 6 février 2023 © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Malmedy (Belgique) (AFP) – Dans un pays sans montagne et quasiment sans neige, Pierre Gerondal est presque une anomalie. Le seul en Belgique à concevoir et fabriquer des skis. En bois, haut de gamme et durables.