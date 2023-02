C1: Paris en grand danger face au Bayern, Mbappé au secours

Paris (AFP) – Englué dans une spirale de mauvais résultats, le PSG a tout à craindre de la venue du Bayern Munich mardi en huitièmes aller de la Ligue des champions (21h00) mais le possible retour de Kylian Mbappé redonne de l'espoir à un groupe aux abois.

La sévère défaite concédée à Monaco samedi (3-1) en Ligue 1 a plongé le club de la capitale dans la crise et c'est avec un moral en berne et sans certitudes qu'il se lance à l'assaut des sextuples champions d'Europe.

Depuis la reprise des compétitions après le Mondial-2022, Paris s'est incliné à quatre reprises, alors qu'il était resté invaincu durant la première partie de saison, et l'entraîneur Christophe Galtier est extrêmement fragilisé à l'heure de défier les Bavarois, malgré une place de leader en championnat.

Le PSG, qui se rendra en Bavière le 8 mars lors du match retour, est donc en grand danger. Le "Rekordmeister", soudainement requinqué après un début d'année poussif et une cascade de blessures (Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui), a tout pour l'enfoncer et ruiner sa saison pour de bon.

Lionel Messi du PSG face à Issa Kabore de l'Olympique de Marseille en Coupe de France le 8 février 2023 au Stade Vélodrome © CHRISTOPHE SIMON / AFP/Archives

Mbappé, remède anti-crise

Tout le défi pour Galtier sera de trouver rapidement les bons mots et les solutions pour rebooster une équipe sans ressorts mentalement et qui semble également tirer la langue physiquement. L'entraîneur parisien, apparu ces dernières semaines incapable de relancer ses troupes, joue très gros dans une épreuve érigée comme l'objectif absolu des propriétaires qataris du PSG.

L'ancien coach lillois va découvrir pour la première fois de sa carrière les ambiances brûlantes des matches à élimination directe en C1 et il n'a pas intérêt à rater sa copie.

Leroy Sane du Bayern Munich contre Bochum en Championnat d'Allemagne le 11 févtier 2023 à Munich © MICHAELA REHLE / AFP

Dans cet océan de doutes et d'inquiétudes, le PSG, au plus mal après son revers à Monaco, a tout de même entrevu un petit rayon de soleil dimanche avec le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé. Blessé le 1er février et annoncé indisponible pour trois semaines en raison d'une blessure à la cuisse, le meilleur buteur de la Coupe du monde (8) semble remis sur pied plus vite que prévu et devrait figurer sur la feuille de match, à défaut de débuter.

Avec le rétablissement express de Mbappé, Paris tient son meilleur remède anti-crise, susceptible de changer la donne au moins sur le plan psychologique, même si Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, s'y attendait et avait affirmé dès le 3 février ne pas croire à son absence, évoquant même un coup de "poker".

"Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer", avait-il expliqué.

Messi et Verratti attendus

Neymar avec le PSG contre Monaco en Ligue 1 le 11 février 2023 au Stade Louis II en Princiaputé © Valery HACHE / AFP

Outre Mbappé, le PSG va également récupérer deux autres éléments qui peuvent modifier le rapport de forces, actuellement nettement en faveur du Bayern, qui reste sur deux succès d'affilée en Bundesliga.

Lionel Messi et Marco Verratti, absents à Monaco sur blessures, seront bien de la partie au Parc des Princes mardi et Presnel Kimpembe, qui en a lui aussi terminé avec ses problèmes au tendon d'Achille, pourrait venir solidifier une défense loin d'être souveraine en ce moment.

Avec ces trois cadres et Mbappé au moins sur le banc au coup d'envoi, Paris aura une toute autre allure que sur le Rocher et sera en possession de toutes ses pièces maîtresses pour tenter de se défaire de son bourreau en finale de la Ligue des champions 2020 (1-0). En espérant pour lui que Neymar, en grande difficulté actuellement, retrouver rapidement sa magie.

Côté bavarois, Nagelsmann mise énormément en attaque sur Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting que les Parisiens connaissent bien.

Le premier, formé au PSG mais héros munichois lors du duel de 2020, est perçu par Nagelsmann comme un élément "extrêmement important" et le Camerounais reste lui toujours utile, en attendant de retrouver Mané, 2e du Ballon d'Or 2022 derrière Karim Benzema et espéré au match retour (8 mars).

Kingsley Coman vient de marquer pour le Bayern contre Bochum en Championnat d'Allemagne le 11 février 2023 à Munich © Michaela Rehle / AFP

Tous deux sont en tout cas capables de jouer un très mauvais tour aux Parisiens, pour qui un revers à domicile constituerait un nouveau cataclysme.

kn/jed/cd/

© 2023 AFP