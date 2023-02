En grève et dans la rue, les médecins libéraux exigent un meilleur traitement

Manifestation des médecins près des Invalides et du ministère de la Santé à Paris, le 14 février 2023 © Emmanuel DUNAND / AFP

Paris (AFP) – Cabinets fermés et manifestation à Paris: remontés contre l'Assurance maladie et le gouvernement, les médecins libéraux continuent à faire pression mardi, pour obtenir de meilleurs tarifs et bloquer une réforme qui facilite l'accès à d'autres soignants.