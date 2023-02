Les exportations de vins et spiritueux français au plus haut en 2022

Chiffre d'affaires record pour les exportations de vins et spiritueux français en 2022, à 17,2 milliards d'euros © JEFF PACHOUD / AFP

Paris (AFP) – Les exportations de vins et spiritueux français ont généré un chiffre d'affaires record de 17,2 milliards d'euros en 2022, sous l'effet de l'inflation et de l'appétit pour ces produits à l'étranger, a annoncé mardi la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).