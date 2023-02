Tata investit massivement dans Air India, misant sur la croissance du pays

L'un des plus grands et des plus anciens conglomérats indiens a décidé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Air India, de retour dans son giron depuis an, en misant sur la croissance de la classe moyenne du pays © Indranil MUKHERJEE / AFP/Archives

4 mn

New Delhi (AFP) – L'un des plus grands et des plus anciens conglomérats indiens a décidé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Air India, de retour dans son giron depuis an, en misant sur la croissance de la classe moyenne du pays et sa demande de transport aérien, selon des experts.