Wall Street termine en ordre dispersé après l'inflation américaine

La façade du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé une séance agitée mardi, après une inflation américaine qui ralentit moins vite qu'espéré et dont la ténacité a fait nettement remonter les taux obligataires.