Le président de la Banque mondiale, David Malpass, démissionne

Le président de la Banque mondiale David Malpass, au siège du FMI à Washington, le 12 octobre 2022 © Brendan Smialowski / AFP/Archives

Washington (AFP) – Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé mercredi qu'il quitterait son poste d'ici le 30 juin, avec un an d'avance, en pleine réforme de l'institution, et au moment où celle-ci est pressée d'en faire plus sur la question climatique.