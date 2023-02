L'administration Biden tente de rassurer après le déraillement d'un train de produits chimiques

2 mn

New York (AFP) – L'administration Biden s'est efforcée jeudi de rassurer après le déraillement d'un train transportant des produits chimiques dans une localité de l'Ohio, dont les habitants, de plus en plus inquiets pour leur santé, exigent des explications.