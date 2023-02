Décès à 78 ans de l'ex-étoile Michaël Denard, un "prince" de l'Opéra de Paris

Paris (AFP) – L'ex-danseur étoile Michaël Denard, qui avait brillé à l'Opéra de Paris et sur les scènes internationales, s'illustrant dans "L'Oiseau de feu" de Maurice Béjart, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé vendredi le directeur de la danse de l'institution.

"Un autre grand de la danse est parti cette nuit rejoindre les étoiles", a écrit José Martinez, en référence au décès fin janvier d'une autre gloire de l'Opéra, Attilio Labis. "Cher Mica, Terpsichore (muse de la danse, ndlr) doit être contente de t'avoir auprès d’elle. Nous, tu vas beaucoup nous manquer", a-t-il ajouté, sur son compte Instagram.

L'annonce de son décès a suscité des réactions émues sur les réseaux sociaux des étoiles Marie-Agnès Gillot et Hugo Marchand.

Né à Dresde le 5 novembre 1944 de père français et de mère allemande, Michaël Denard commence extrêmement tard le ballet, à 18 ans, se formant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), avant d'être engagé en 1963 dans le corps de ballet du Capitole de Toulouse, puis celui de l'Opéra de Nancy.

Admis sur audition comme surnumémaire au Ballet de l'Opéra de Paris en 1966, il va connaître une ascension fulgurante, gravissant trois échelons en trois ans.

En 1971, il apprend sa nomination d'étoile alors qu'il dansait comme invité avec l'American Ballet Theatre.

Un an plus tôt, alors qu'il était encore "premier danseur", une rencontre déterminante avec le chorégraphe Maurice Béjart va propulser sa carrière: subjugué par ce danseur solaire et gracieux, Béjart crée pour lui sa version de "L'Oiseau de feu" de Stravinski, un rôle-titre d'ordinaire dansé par des ballerines.

"C'était un prince de l'Opéra, un danseur qui a ensoleillé la scène. A la sortie de +L'Oiseau de feu+, il a été accueilli comme une rockstar", se souvient pour l'AFP Brigitte Lefèvre, ancienne directrice de danse de l'Opéra.

Dansant à la perfection le répertoire romantique, Michaël Denard formera un partenariat célèbre avec l'étoile Ghislaine Thesmar et dansera aussi avec les plus grandes ballerines de son temps lors de multiples tournées internationales.

Il fait ses adieux en 1989 et reviendra dans la maison dans les années 2000 pour donner des cours aux danseurs de l'Opéra.

