Spolié sous les nazis, un Chagall exposé au Musée juif de New York

New York (AFP) – Volée sous les nazis, rendue il y a un an à ses propriétaires légitimes, qui l'ont finalement vendue, une peinture emblématique de Marc Chagall est exposée toute l'année au Musée juif de New York, à qui son nouvel acquéreur l'a prêtée.