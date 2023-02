Allemagne: en infériorité numérique, le Bayern chute et se trouve sous la menace de l'Union Berlin

Munich (Allemagne) (AFP) – En infériorité numérique dès la 9e minute, le Bayern s'est incliné sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (3-2) samedi après-midi et se trouve sous la menace de l'Union Berlin qui peut prendre la tête en cas de victoire dimanche.

Le Bayern reste en tête de la Bundesliga avec 43 points, mais l'Union Berlin, un point derrière (42) les décuples champions d'Allemagne en titre, reçoit Schalke dimanche (15h30) et peut prendre les commandes du championnat au soir de la 21e journée, en cas de victoire face à la lanterne rouge.

De son côté, le Borussia Dortmund (40 points) peut revenir à égalité avec le Bayern en cas de succès à domicile dimanche (17h30) contre le Hertha Berlin.

L'Union et le BVB restent sur une incroyable dynamique, avec sept victoires en 2023 pour Dortmund et six victoires et un match nul en Ligue Europa pour les Berlinois.

La dernière défaite du Bayern remontait au 17 septembre, un déplacement à Augsbourg (1-0) en Bundesliga, pour le compte de la 7e journée.

Depuis, les hommes de Julian Nagelsmann avaient aligné treize matches de championnat sans défaite, dont neuf victoires, deux victoires en Coupe et cinq succès en Ligue des champions, le dernier en date au Parc des Princes contre le Paris SG (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Mais à Gladbach, la rencontre a très vite mal tourné pour le Bayern de Nagelsmann, qui avait à nouveau opté pour une défense à trois avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Daley Blind.

A la 9e minute, sur un contre d'Alassane Pléa, Upamecano a écopé d'un carton rouge, pour une légère faute en position de dernier défenseur.

"Ca a été l'un des tournants de la rencontre. Je trouve ça sévère, mais ça ne sert à rien de discuter de cela", a estimé le gardien Yann Sommer passé de Gladbach au Bayern cet hiver, au micro du diffuseur Sky.

Nkunku passeur pour son retour

Deux minutes plus tard, sur un coup franc concédé par Alphonso Davies sur une main, Jonas Hofmann a idéalement servi son capitaine Lars Stindl pour tromper Sommer et ouvrir le score (13e).

L'égalisation bavaroise est venue d'Eric Maxim Choupo-Moting à la 35e minute de jeu, mais le Borussia Mönchengladbach a dominé les débats et a logiquement pris les devants au score par Hofmann à la 55e, parfaitement servi par Pléa en retrait.

Laissé sur le banc en début de rencontre, Marcus Thuram est entré en jeu pour le dernier quart d'heure et a donné de l'air au Borussia dix minutes plus tard (3-1, 84e). Le but du jeune Français Mathys Tel dans le temps additionnel (90e+3) n'a fait que relancer un semblant de suspense (3-2).

Ce revers munichois resserre encore un peu plus la Bundesliga, puisque dans l'après-midi, Fribourg et le RB Leipzig, membres de quintet de tête, se sont imposés respectivement à Bochum et à Wolsfburg et reviennent à trois et quatre points du Bayern.

Leipzig a retrouvé son avant-centre français et buteur Christopher Nkunku, trois mois après sa déchirure du ligament externe du genou gauche juste avant le départ pour le Mondial-2022 au Qatar. Nkunku est rentré à la 69e minute et Leipzig menait déjà 1-0.

En une grosse vingtaine de minutes de jeu, le Français a glissé une passe décisive à Konrad Laimer (85e), quatre minutes après une énorme occasion. Dominik Szoboszlai a conclu la victoire de Leipzig (3-0), qui lui permet de revenir à quatre points du Bayern (39 contre 43).

Samedi en soirée (18h30), l'Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani (6e, 35 points) peut revenir dans la course en cas de victoire contre le Werder Brême.

