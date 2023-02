Mondiaux de ski alpin: Shiffrin battue par la Canadienne Saint-Germain dans le slalom 

Méribel (France) (AFP) – L'Américaine Mikaela Shiffrin, en tête après la première manche, a été battue de 57/100 par la Canadienne Laurence Saint-Germain dans le slalom des Mondiaux de ski alpin samedi à Méribel.

Saint-Germain (28 ans) a créé une immense surprise, elle qui n'avait jamais connu le podium de sa carrière. L'Allemande Lena Dürr a pris la 3e place à 69/100.

Immense favorite pour décrocher un huitième titre mondial, Mikaela Shiffrin (27 ans) avait été parfaite dans la première manche, mais a complètement raté son second passage (27e chrono), multipliant les petites fautes et les approximations sur une piste qui alternait entre ombre et lumière.

Sa deuxième place lui offre tout de même une 14e médaille mondiale, un record dans le ski moderne, la troisième à Méribel après l'argent du super-G la semaine dernière et l'or du géant jeudi.

Devant elle, Laurence Saint-Germain a réussi l'improbable avec un sacre mondial alors qu'elle n'avait jamais fait mieux que sixième d'un slalom de Coupe du monde depuis le début de sa carrière il y a plus de sept ans.

"Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est incroyable", a lancé Saint-Germain au micro de l'organisateur dans la foulée de son exploit.

Elle offre au Canada une quatrième médaille dans ces Championnats du monde, après le titre de James Crawford en super-G, le bronze de Cameron Alexander en descente et le bronze de l'épreuve par équipe mixte.

Meilleure Française, Nastasia Noens a pris la 15e place dans l'une de ses dernières courses avant de prendre sa retraite en fin de saison.

