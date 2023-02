Mondiaux de ski alpin: un slalom ouvert, l'espoir Noël

Courchevel (France) (AFP) – En conclusion des Championnats du monde de ski alpin, le slalom hommes s'annonce comme une épreuve indécise dimanche à Courchevel, où Clément Noël porte les espoirs de la France face à une opposition dense et relevée.

Le tenant: Sebastian Foss-Solevaag

Sacré en 2021 à Cortina d'Ampezzo (Italie), en plus de l'or du parallèle par équipe mixte, puis médaillé de bronze olympique du slalom il y a un an à Pékin: après deux belles saisons, c'est le vide pour le Norvégien.

Foss-Solevaag (31 ans) a disparu cette saison en Coupe du monde, ne terminant que quatre des huit slaloms qu'il a disputés. Il a dû attendre la dernière course avant les Mondiaux, à Chamonix, pour obtenir son meilleur résultat: une cinquième place.

Parmi les Norvégiens, ce n'est donc pas vers Foss-Solevaag mais plutôt Henrik Kristoffersen que les regards se porteront, même si la piste, glacée, n'est pas son terrain de jeu favori. Cinquième du géant sur l'Éclipse, le skieur aux 23 victoires dans des slaloms de Coupe du monde représente les meilleurs espoirs "norge".

Le Norvégien Henrik Kristoffersen après la seconde manche du slalom géant de Coupe du monde de Schladming le 25 janvier 2023 en Autriche © ERWIN SCHERIAU / APA/AFP/Archives

A moins que le jeune Lucas Braathen ne surprenne ? Opéré des suites d'une appendicite juste avant le début des Championnats du monde, le skieur de 22 ans, déjà vainqueur de cinq courses de Coupe du monde, participera bien au slalom.

Le Français: Clément Noël

Champion olympique à Pékin l'an passé, Clément Noël porte les derniers espoirs bleus, dans ces Mondiaux disputés en Savoie, à Courchevel et Méribel.

Outre le gratin du ski mondial, le Vosgien aura comme autre adversaire... lui-même. En dix courses disputées cette hiver, le skieur de 25 ans n'en a terminé que quatre, signe de son irrégularité.

"J'ai une chance mais je dois accepter de prendre risques, comme à Pékin. Sur les deux dernières courses j'ai montré du bon ski (victoire à Schladming, sortie à Chamonix) et à l’entraînement ça va, a-t-il indiqué lundi. De toute façon en slalom si on ne prend pas de risque on ne peut pas prétendre au podium."

Chef de file de l'équipe de France, Alexis Pinturault s'élancera aussi, sans doute relâché après avoir déjà réussi ses Mondiaux (or du combiné, bronze du super-G). Il s'agira de l'un des derniers slaloms de la carrière de "Pintu", qui souhaite, à 31 ans, progresser sur les épreuves de vitesse.

Les jeunes Steven Amiez et Léo Anguenot, 24 ans, seront aussi de la partie.

Le chiffre: 11

Huit courses de Coupe du monde cet hiver, onze skieurs différents sur les podiums. Ce chiffre illustre bien le caractère aléatoire du slalom, discipline où la moindre erreur technique peut mener à une disqualification.

En plus de Noël, Kristoffersen et Braathen, les Suisses Ramon Zenhäusern et Daniel Yule ont gagné des courses.

Le Suisse Ramon Zenhausern après la seconde manche du slalom de Coupe du monde de ski de Schladming le 24 janvier 2023 en Autriche © ERWIN SCHERIAU / APA/AFP/Archives

L'inattendu AJ Ginnis est même devenu le premier Grec à monter sur un podium de Coupe du monde de l'histoire en ski alpin, avec sa deuxième place à Chamonix début février. Une illustration de la densité de la discipline, où près d'une cinquantaine de skieurs tutoient le haut niveau mondial.

