Top 14: La Rochelle brise la série et les derniers espoirs de Castres

Castres (AFP) – Fin de série: La Rochelle a mis fin samedi lors de la 18e journée du Top 14 à la série de 29 matches sans défaite à domicile de Castres (32-17), désormais condamné à jouer le maintien après avoir atteint la finale l'an dernier.

La forteresse Pierre-Fabre a fini par tomber. Ce n'était plus arrivé depuis le 22 décembre 2020 et un revers contre Brive (25-24) qui avait précipité l'arrivée aux commandes de Pierre-Henry Broncan.

Ces 788 jours d'invincibilité à la maison avaient permis au CO de terminer la phase régulière en tête l'an dernier et de le maintenir sous perfusion depuis le début de cette saison, nettement moins rieuse.

Cette fois, le doute n'est plus permis. Avec seulement deux points d'avance sur la 13e et avant-dernière place, le club tarnais, 11e, luttera ces prochains mois pour sa survie en Top 14.

Les Rochelais, quatrièmes à quatre longueurs de la deuxième place, se rassurent quant à eux après deux défaites, dont une à domicile contre Lyon (20-16) qui avait provoqué quelques doutes.

Les Castrais abordaient cette rencontre sous une énorme pression. Partis en début de semaine en stage à Gruissan, au bord de la Méditerranée, ils avaient été mis face à leurs responsabilités par le président Pierre-Yves Revol, qui avait menacé d'"activer tous les bons ressorts" en cas d'échec.

Déjà privés de leur capitaine et troisième ligne Mathieu Babillot, blessé à une épaule, et de leur talonneur Gaëtan Barlot, retenu en équipe de France, ils ont subi un nouveau coup dur avant même le coup d'envoi avec le forfait de dernière minute de leur ouvreur et buteur argentin Benjamin Urdapilleta, malade.

Indiscipline

Sevré de ballon, le CO a marqué contre le cours du jeu le premier essai de la partie (10e) après une pénalité vite jouée par l'arrière Julien Dumora, promu capitaine en l'absence de Babillot.

Mais ses lacunes habituelles en touche et son indiscipline ont été punies par les champions d'Europe, auteurs de 10 points, dont un essai du centre Ulupano Seuteni, pendant l'exclusion temporaire du deuxième ligne tarnais Florent Vanverberghe.

De retour plus tôt que prévu d'une blessure à un genou, Jonathan Danty, sur le banc des Maritimes au coup d'envoi, a également fait une entrée en jeu anticipée, dès la 39e minute, après une commotion pour Seuteni.

L'international français, qui rejoindra immédiatement les Bleus pour préparer le match contre l'Ecosse dans le Tournoi des six nations, a vu son coéquipier Antoine Hastoy continuer à enfiler les points au pied (8 sur 8) en deuxième mi-temps.

Le pilier remplaçant Levan Chilachava, d'un essai en force (62e), a entretenu un semblant d'espoir pour Castres, mais le public de Pierre-Fabre s'était préparé depuis longtemps à connaître un rare soir de défaite, alourdie en fin de match par le pilier rochelais Joël Sclavi.

Plongés pour de bon dans la crise, les Tarnais se déplaceront le week-end prochain dans une autre forteresse, celle de Bayonne. Avec ou sans Broncan sur le banc?

