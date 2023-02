Italie: la Juventus s'impose à La Spezia 2-0

La Spezia (Italie) (AFP) – Accrochée par Nantes jeudi à domicile en Ligue Europa (1-1), la Juventus s'est imposée à La Spezia 2-0, dimanche lors de la 23e journée de Serie A.

Publicité Lire la suite

Grâce à ce succès chez le 17e du championnat, le club turinois, sanctionné de 15 points de pénalité pour des fraudes comptables, poursuit sa remontée au classement, passant de la 9e à la 7e place.

Servi par Filip Kostic, Moise Kean a inscrit le premier but de la partie (1-0, 32e). L'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri avait choisi de titulariser l'attaquant italien et de mettre au repos Federico Chiesa, aligné en C3 jeudi et non convoqué, ainsi qu'Angel Di Maria, laissé sur le banc au coup d'envoi.

L'Argentin, entré à la 56e minute à la place de Kean, a doublé la marque grâce à une frappe croisée de 30 mètres à ras de terre (2-0, 66e). Le gardien juventino Mattia Perin a permis à son équipe de garder son avantage grâce à deux parades (71e, 81e).

Angel Di Maria (2e gauche), félicité par ses coéquipiers après son but pour la Juventus, à La Spezia, le 19 février 2023 © ANDREAS SOLARO / AFP

Contrairement aux Turinois, les Nantais ont été battus en championnat dimanche. Les Canaris se sont inclinés à Lens 3-1 lors de la 24e journée de Ligue 1. Les deux équipes se retrouveront jeudi à la Beaujoire en barrage retour d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Plus tôt dans l'après-midi, la Lazio est allée gagner 2-0 sur le terrain de la Salernitana grâce à un doublé de Ciro Immobile. Les Romains ont pris provisoirement la quatrième place en attendant le match de leur grand rival l'AS Rome (5e) face à l'Hellas Vérone (18e) dans la soirée.

© 2023 AFP