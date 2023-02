Pour Braun-Pivet, le défi d'une Assemblée à trois pôles

Paris (AFP) – Coups de griffe du RN, guérilla des Insoumis et piques venues de son camp... Entre prises de liberté et recadrages, Yaël Braun-Pivet tente de garder ses "lignes de fond" dans sa présidence d'une Assemblée triplement polarisée et enflammée par la réforme des retraites.