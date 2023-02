Rousseau (EELV) appelle à une Nupes plus "claire et démocratique"

Paris (AFP) – Après les divergences de stratégie apparues au sein de la Nupes lors du débat sur la réforme des retraites, la députée écologiste Sandrine Rousseau a appelé lundi à une alliance de gauche "plus claire et démocratique".

"Au sein de l’Assemblée, il faudra voir la manière dont nous fonctionnons", a affirmé la députée sur Public Sénat, après avoir reconnu qu'elle n'avait "pas partagé la stratégie" de LFI qui n'a pas levé ses amendements, comme le demandaient les syndicats, afin de permettre de débattre à l'Assemblée de l'article 7 qui prévoit de relever l'âge de départ à 64 ans.

Elle a plaidé pour "faire en sorte qu’il y ait une coordination qui prenne des décisions avec quelque chose qui soit beaucoup plus clair et démocratique".

"Je pense qu’il y a une différence entre LFI et la Nupes", a expliqué Mme Rousseau, qui a réitéré son appel au passage à un "acte II de la Nupes" lorsque le débat sur les retraites sera terminé.

"L'acte II doit être fait d’abord au sein de l’Assemblée et après on verra ce que les partis souhaitent faire", a-t-elle ajouté. Elle a aussi qualifié "d'erreur" le tweet de Jean-Luc Mélenchon appelant les députés à ne pas se "précipiter" vers l'article clé de la réforme et qui tançait les alliés communistes.

Une stratégie qui a déplu également au sénateur PS David Assouline: "Beaucoup de choses (...) laissent des traces". C’est pour cela que "le PS doit absolument tout faire pour reprendre une place centrale dans cette union de la gauche", a-t-il affirmé sur Franceinfo, estimant qu'on "ne peut pas être unis derrière Jean-Luc Mélenchon qui entraîne la gauche dans une impasse totale".

Sur France 2, le coordinateur de LFI Manuel Bompard a justifié la stratégie de LFI, malgré les critiques de ses partenaires et des syndicats, dont le patron de la CGT Philippe Martinez qui a reproché aux Insoumis de "ne pas favoriser la clarté" avec leurs milliers d'amendements.

"Je respecte le point de vue de M. Martinez, mais je ne le partage pas", a expliqué le député. "En mettant en place cette stratégie, nous avons aidé la mobilisation sociale", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui je suis fier de dire que grâce au groupe LFI (...) le report de l’âge de retraite à 64 ans n’a pas été adopté", a assuré M. Bompard.

© 2023 AFP