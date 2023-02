UAE Tour: Quick-Step remporte la 2e étape et place Evenepoel

Paris (AFP) – La Soudal-Quick-Step du champion du monde Remco Evenepoel a remporté mardi la 2e étape de l'UAE Tour, un contre-la-montre par équipe de 17,3 km, plaçant son jeune prodige belge à la 2e place du général, à égalité de temps avec l'Australien Luke Plapp (Ineos Grenadiers).

Publicité Lire la suite

Sur un parcours totalement plat tracé dans l'enceinte du port Khalifa, entre portiques de déchargement et empilements de conteneurs multicolores, la Quick-Step, en retard au premier temps intermédiaire, a inversé la tendance et s'est imposée en 18:17., avec une seconde d'avance sur EF-Education-Easypost et trois sur les Ineos Grenadiers du nouveau porteur du maillot rouge de leader.

L'équipe UAE, sur ses terres mais privée de son leader Tadej Pogacar resté en Europe en ce début de saison, a fini à la 8e place, lâchant 16 secondes. Un nouveau coup dur pour son leader de substitution, Adam Yates, déjà piégé par le vent lors de la première étape qu'il a terminée à une minute des meilleurs.

Au général, le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick-Step), lâché par ses équipiers en fin d'étape, cède son maillot rouge à Luke Plapp.

L'Australien d'Ineos est classé dans le même temps qu'Evenepoel.

L'Allemand Nikias Arndt (Bahrain Victorious) complète le podium, devant son coéquipier Pello Bilbao, bien placé à la veille de la première des deux étapes de montagne.

Tracée sur 185 km, la troisième étape s'achèvera mercredi au sommet du Jebel Jals au terme d'une ascension régulière d'une vingtaine de kilomètres à 5% de moyenne, s'élevant à 7% sur les deux derniers kilomètres.

L'UAE Tour se termine dimanche.

Classement de la 2e étape:

1. Soudal-Quick-Step les 17,3 km en 18:17.

2. EF-Education-Easypost à 1.

3. Ineos Grenadiers à 3.

4. Bahrain Victorious à 4.

5. Team Jaylco AlUla à 5.

...

Classement général:

1. Luke Plapp (AUS/IGD) 3 h 35:50.

2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) m.t.

3. Nikias Arndt (GER/BV) à 3.

4. Pello Bilbao (ESP/BV) à 4.

5. Mark Cavendish (GBR/AST) à 15.

...

© 2023 AFP