C1 - Inter-Porto: Inzaghi-Conceiçao, souvenirs de Rome

Rome (AFP) – Simone Inzaghi et Sergio Conceiçao, entraîneurs de l'Inter Milan et du FC Porto opposés mercredi en 1/8 de finale aller de Ligue des champions, se connaissent par coeur pour avoir joué côte à côte - et beaucoup gagné - en 2000 à la Lazio Rome.