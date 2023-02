C1: Manchester City contraint au nul à Leipzig en huitième aller

Leipzig (Allemagne) (AFP) – D'abord ultra dominateur en première période puis dominé et sous pression, Manchester City a concédé le match nul (1-1) mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Leipzig, et tout sera à faire dans trois semaines à l'Etihad Stadium.

Publicité Lire la suite

Pour voir les quarts de finale de la Ligue des champions, les hommes de Pep Guardiola, privé mercredi soir de Kevin De Bruyne pour le déplacement à Leipzig, devront s'imposer sur leur pelouse.

Les coéquipiers d'Ilkay Gündogan ont disputé deux matches complètement différents à la Red Bull Arena de Leipzig dans l'est de l'Allemagne.

Pendant les 45 premières minutes, ils ont complètement confisqué la balle, avec par moments jusqu'à plus de 80% de possession.

L'entraîneur de Leipzig Marco Rose avait décidé de laisser les Citizens faire le jeu, avec un seul tir cadré pour les Taureaux rouges dans le temps additionnel de Timo Werner, sans grand danger pour le gardien de City Ederson.

Mais cette domination dans la possession de Manchester City ne s'est traduite au score que par un but de Riyad Mahrez, l'homme en forme des Mancuniens depuis le mois de janvier.

Sur une erreur de passe de Xaver Schlager pour Konrad Laimer, Manchester City a récupéré le ballon par Jack Grealish. Mahrez a profité de la légère déviation de Ilkay Gündogan, pour ne laisser aucune chance à Janis Blaswich peu avant la demi-heure de jeu (27e).

Riyad Mahrez, buteur pour Manchester City à Leipzig, en 8e aller de C1, le 22 février 2023 © Odd ANDERSEN / AFP

Mahrez en est à son septième but en 2023 avec City (quatre en Premier League, deux en Coupe et un en Ligue des champions), pour trois passes décisives.

Les Citizens n'ont toutefois pas suffisamment accéléré alors que Leipzig était acculé dans son camp, et a payé ce manque d'envie en seconde période.

Leipzig est revenu sur la pelouse pour la seconde période en montrant un tout autre visage, bien plus offensif et bien plus pressant, avec notamment l'international allemand Benjamin Henrichs, dont la frappe à la 55e minute n'a pas trouvé le cadre.

Sous pression, Manchester City n'a pas trouvé la solution et les occasions se sont multipliées pour Leipzig. A la 63e minute, sur son côté gauche de l'attaque allemande, le Portugais André Silva a dribblé plusieurs joueurs mais son tir a été arrêté par Ederson (63e).

Le gardien de City a de nouveau été mis à contribution sur une frappe du Hongrois Dominik Szoboszlai à la 69e minute, détournée du bout des doigts. Sur le corner, le Brésilien n'est pas exempt de tout reproche manquant totalement sa sortie.

Révélation croate du Mondial-2022, le défenseur central de Leipzig Josko Gvardiol a pris le meilleur sur la défense de City pour égaliser à la 70e.

L'entrée en jeu de Christopher Nkunku à la 63e minute de jeu a apporté à Leipzig une arme offensive en plus. Malgré des occasions des deux côtés, le score n'a plus bougé dans les vingt dernières minutes.

© 2023 AFP