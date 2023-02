C3: le Shakhtar veut rendre "fiers" les soldats ukrainiens

Rennes (AFP) – Le Shakhtar Donetsk veut rendre "fiers" les soldats ukrainiens qui se battent dans leur pays, à l'occasion du barrage retour de Ligue Europa jeudi à Rennes, a déclaré mercredi l'entraîneur Igor Jovicevic.

Vainqueur 2-1 lors du match aller la semaine dernière délocalisé à Varsovie, le club ukrainien chassé de ses terres dès 2014 et désormais hébergé à Lviv, est en ballotage favorable pour atteindre les 8e de finale à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe.

"On pense chaque jour à la guerre. Pendant les entraînements, pendant les matches, nous portons une immense responsabilité envers notre pays, notre peuple et nos soldats qui se battent pour notre liberté", a expliqué Jovicevic devant la presse.

"On voudrait les remercier chaque jour, 100 fois par jour, et on voudrait que, quand ils regardent le match, ils soient fiers de notre jeu, plus que du résultat", a-t-il ajouté.

"Ce qui se passe sur le terrain, c'est un jeu. Là-bas, c'est la vraie vie. Alors on joue avec tout notre coeur, jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle", a insisté l'entraîneur croate, lié à l'Ukraine depuis plus de 20 ans et revenu au Shakhtar il y a six mois.

"Si on arrive à faire comme au match aller, en particulier dans la domination sur le terrain, on peut y arriver. Mais on n'a pas le luxe de calculer", a-t-il reconnu.

L'attaquant burkinabè Lassina Traoré, l'un des très rares joueurs étrangers restés au sein du club ukrainien, a promis que l'équipe ne chercherait pas uniquement à défendre son but d'avance.

"Le Shakhtar joue toujours son football, il essaie toujours de gagner. On ne va pas venir se coucher et faire du faux jeu. On vient ici pour faire plaisir aux fans et au football", a-t-il assuré.

Comme lors du match contre le Dynamo Kiev en phase de groupe, le Stade Rennais a invité plus de 200 réfugiés ukrainiens accueillis dans la région à assister au match.

Et les partenaires du club ont réuni des fonds pour offrir une ambulance à la délégation du Shakhtar. Le club ukrainien est très engagé dans l'aide aux soldats et à leurs familles: son président Rinat Akhmetov va y consacrer près de 25 millions des 70 millions d'euros (hors bonus) de la vente en janvier de son attaquant Mykhailo Mudryk à Chelsea.

