Macron décore Raffarin de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur

Paris (AFP) – Le président Emmanuel Macron a remis mercredi soir la Grand-Croix de la Légion d'Honneur à l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, saluant un certain "tempérament français" et un avocat de la "France d'en bas".

"Ce qui est honoré à travers vous, c’est un certain tempérament français. Provincial et mondial, rusé et sincère, travailleur et épicurien, paysan et voyageur", a-t-il lancé lors de la cérémonie de décoration à l'Elysée.

"La route est droite mais la pente est forte", la "France d'en bas", la "positive attitude"...le chef de l'Etat a aligné les "raffarinades", autant d'expressions décapantes qui distinguèrent le Premier ministre de Jacques Chirac entre 2002 et 2005.

Il a salué au passage sa réforme des retraites, "obtenue de haute lutte", comme en écho à son propre parcours pour en imposer une à son tour et en faire un des marqueurs de son deuxième quinquennat.

Emmanuel Macron a aussi abondamment fait référence à Johnny Hallyday, l'idole de Jean-Pierre Raffarin, et à son répertoire.

"Vos efforts en prépa vous ouvrent les portes, non du pénitencier, mais de l’ESCP", l'Ecole supérieure de Commerce de Paris, a-t-il rappelé. "Pour vous la vie va commencer", a-t-il poursuivi.

Commercial chez le torréfacteur Jacques Vabre à la sortie de l'école, "vous constatez que pour le café comme dans la mélancolie, noir c’est noir", a-t-il encore dit.

Après son parcours au centre-droit, Jean-Pierre Raffarin a rallié Emmanuel Macron et est devenu représentant spécial de la France en Chine en 2018, un pays auquel il s'intéresse de longue date. "Vous le roi de l’équilibre, étiez fait pour l'Empire du Milieu", a encore lancé le chef de l'Etat.

