Wall Street ouvre en hausse après plusieurs mauvaises séances

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, après plusieurs séances de pertes pour l'indice élargi S&P 500.

Publicité Lire la suite

L'indice Dow Jones avançait de 0,48%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,57% et le S&P 500 0,63% vers 15H20 GMT.

La veille, Wall Street avait conclu en ordre dispersé après le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed, la banque centrale américaine, montrant que les taux élevés vont le rester un moment.

L'indice Dow Jones avait cédé 0,26% à 33.045,09 points et le S&P 500, dans le rouge pour la quatrième séance d'affilée, avait lâché 0,16% à 3.991,05 points tandis que le Nasdaq avait avancé de 0,13% à 11.507,07 points.

Les "minutes" de la Fed "ont montré que certains responsables étaient favorables à une hausse des taux d'intérêt plus importante de 50 points de base" à la réunion du 1er février où un tour de vis de 25 points de base avait été décidé, ont souligné les analystes de Wells Fargo.

"Ils ont reconnu le risque qu'une inflation élevée et persistante fait peser sur l'économie et exprimé les craintes que l'on s'arrête trop tôt avant d'avoir atteint un niveau des taux suffisamment restrictif pour faire baisser l'inflation", notaient encore les analystes de la banque.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été moins nombreuses qu'attendues à 192.000, la semaine dernière, reculant de 3.000 et montrant encore un marché du travail très tendu, ce qui ajoute à la ténacité de l'inflation.

Dans le même temps, la deuxième estimation de la croissance du PIB américain pour le quatrième trimestre a été révisée en baisse à +2,7% contre +2,9% initialement estimé. Cela reflète des dépenses de consommation moindre, a indiqué le département du Commerce.

A la cote, le fabricant de voitures électriques Lucid chutait de presque 15% après avoir manqué son objectif de livraisons au quatrième trimestre.

Les laboratoires Moderna lâchaient plus de 6% alors que le fabricant de vaccins a annoncé après la clôture mercredi des ventes et résultats moins bons que prévu au quatrième trimestre notamment à cause d'une réduction du volume de sérum livré contre le Covid 19.

© 2023 AFP