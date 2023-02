La Bourse de Paris en hausse prudente

Paris (AFP) – La Bourse de Paris évoluait en petite hausse de 0,23% vendredi, soutenue par les résultats de Saint-Gobain, en attendant un indicateur d'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 16,53 points à 7.333,96 points vers 10H05 (09H05 GMT). Jeudi la cote parisienne a progressé de 0,25%, aidée par les résultats d'entreprises.

Le principal événement de la séance de vendredi sera la publication de l'inflation PCE, mesure préférée de la Fed pour juger de la hausse des prix, pour le mois de janvier aux Etats-Unis.

Pour les analystes de Natixis CIB, "les marchés se cherchent" en attendant de savoir à quel niveau sera le pic des taux de la Fed.

En effet, les investisseurs peinent à anticiper les prochaines étapes de la politique monétaire de la banque centrale américaine. L'inflation, contre laquelle elle lutte, a ralenti, ce qui fait espérer aux investisseurs une fin rapide des hausses de taux.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) se sont pourtant exprimés pour tempérer cet optimisme, affirmant que plusieurs hausses des taux d'emprunt sont encore nécessaires.

En Europe, le baisse du PIB de l'Allemagne au quatrième trimestre 2022, a été revue à la baisse à -0,4%, la crise énergétique et l'inflation pesant sur la production industrielle.

Quant aux consommateurs, leur moral en France reste très dégradé en février et en Allemagne il devrait continuer de s'améliorer en mars.

"Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il me semble remarquable que les marchés européens aient récupéré toutes leurs pertes et soient une peu au-dessus" de leur niveau de janvier 2022, commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Saint-Gobain casse les plafonds

L'action du géant français des matériaux de construction Saint-Gobain grimpait de 6,05% à 56,65 euros, après la publication jeudi de résultats financiers records pour l'année 2022.

"75% des ventes issues de solutions durables, plus de 60% des bénéfices réalisés en Amérique du Nord et dans les pays émergents, Saint-Gobain n'est plus la même entreprise qu'autrefois", soulignent les analystes de Jefferies dans une note.

Fnac-Darty n'attire pas

Le groupe Fnac-Darty a annoncé jeudi être tombé dans le rouge en 2022 avec une perte nette de 32 millions d'euros, en raison d'une décision de justice au Royaume-Uni concernant la cession en 2012 de la société Comet. Les ventes de la société sont ressorties en légère baisse de 1,2%, à 7,95 milliards d'euros. Le titre glissait de 6,59% à 36,02 euros.

© 2023 AFP