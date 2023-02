Tour d'Europe des stades: finale de Coupe de la Ligue anglaise et derby madrilène

Paris (AFP) – Manchester United et Newcastle s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, dimanche, lors d'un week-end marqué par le derby de Madrid et deux chocs de haut de tableau en Allemagne, Bayern Munich-Union Berlin et Leipzig-Francfort.