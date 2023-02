"De maison en maison", la République dominicaine vaccine face au danger du cholera

Saint-Domingue (AFP) – "On ira vacciner de maison en maison", promet l'épidémiologiste dominicain Jesus Suardi à propos du plan de bataille contre le choléra dans la zone la plus peuplée et une des plus pauvres de la capitale de la République dominicaine, pays frontalier d'Haïti où une épidémie fait rage.