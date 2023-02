F1: Pérez et Red Bull terminent en tête des essais hivernaux

Sakhir (Bahreïn) (AFP) – Red Bull reste au sommet de la hiérarchie: l'écurie championne du monde en titre en Formule 1 a confirmé son rang lors des essais hivernaux qui se sont achevés samedi à Bahreïn, faisant plus que jamais figure de favorite à une semaine du premier Grand Prix de la saison.

Publicité Lire la suite

Sur la feuille des temps, son pilote mexicain Sergio Pérez se place premier, 359/1000 devant la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton -- pourtant équipée de pneus plus tendres et donc potentiellement plus rapide -- et à plus d'une demi-seconde du Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), à l'issue de la troisième et dernière journée des tests.

Un pilote Red Bull en cachant un autre, c'est le champion du monde Max Verstappen qui a survolé la concurrence lors des deux premiers jours. Le Néerlandais s'est toutefois laissé surprendre sur le tracé de Sakhir par l'Alfa Romeo du Chinois Zhou Guanyu qui, portée par des gommes tendres, a arraché sur le fil vendredi soir le meilleur temps.

Après avoir assuré l'essentiel de la journée de jeudi au volant de l'unique RB19 présente pour ces essais, "Mad Max" n'a pas couru samedi, laissant le baquet libre à Pérez.

Le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) lors de la 3e journée des essais de pré-saison du championnat du monde de Formule Un 2023 sur le circuit de Sakhir à Bahrein le 25 février 2023. © Giuseppe CACACE / AFP

"Encore du travail" pour Ferrari

La vérité des essais, avant tout destinés à parfaire les derniers réglages avant le début de la saison, n'est pas toujours celle de la course. Mais face à la RB19 visiblement aussi performante que sa prédécesseure, la concurrence doit se rend à l'évidence: "Red Bull est apparu très solide durant ces trois jours", déclarait déjà le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) samedi midi.

Grande rivale annoncée de l'équipe autrichienne cette saison, Ferrari, termine ces essais avec les 4e (Leclerc) et 5e temps (Carlos Sainz), devant l'autre Mercedes, celle de George Russell, 8e.

Leclerc, parvenu à placer son bolide en haut de la feuille des chronos samedi à la mi-journée, --sous un soleil cuisant et un tracé brûlant--, assure: "j'ai l'impression que nous avons encore du travail", face à des Red Bull "super rapides". Mais rassure: "je pense que l'on a une voiture avec moins de traînée, donc cela devrait aller mieux cette année".

Si Mercedes, de son côté, semble s'être remise d'aplomb après avoir souffert la veille d'un problème hydraulique sur sa W14, "il y a encore des choses sur lesquelles nous travaillons", a expliqué Hamilton à la mi-journée.

L'écurie allemande est toutefois satisfaite de s'être "pratiquement" débarrassée du marsouinage, un phénomène lié aux règles mises en place en 2022 qui fait rebondir les monoplaces, et qui a gangrené sa saison 2022.

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Mercedes) lors de la 3e journée des essais de pré-saison du championnat du monde de Formule Un 2023 sur le circuit de Sakhir à Bahrein le 25 février 2023. © Giuseppe CACACE / AFP

Du côté de l'équipe française Alpine, ses pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent les tests avec les 12e et 14e temps samedi. "Nous nous sentons tous prêts pour le début de la saison" a assuré le Team principal Otmar Szafnauer. "Nous sommes restés collés à notre programme afin de nous assurer que nous sommes aussi bien préparés que possible pour la saison à venir".

McLaren souffre

Si l'objectif d'Alpine, 4e au championnat constructeurs la saison dernière, est désormais de se rapprocher du Top 3 cette année, elle pourrait toutefois devoir se méfier d'Aston Martin, 7e en 2022 mais sérieuse concurrente pour bousculer les plans de l'équipe tricolore.

Le pilote français Pierre Gasly (Alpine) lors de la 3e journée des essais de pré-saison du championnat du monde de Formule Un 2023 sur le circuit de Sakhir à Bahrein, le 25 février 2023. © Giuseppe CACACE / AFP

L'Espagnol Fernando Alonso, nouvelle recrue de l'équipe anglaise arrivé tout droit de chez... Alpine, s'est montré très performant tout au long des essais.

En revanche, McLaren, principale concurrente d'Alpine la saison dernière, est apparue en difficulté. "Nous avions fixé des objectifs de développement que nous n'avons pas atteints", avait reconnu vendredi son PDG Zak Brown.

L'Australien Oscar Piastri n'a parcouru que 44 tours samedi matin, son coéquipier Lando Norris n'en a bouclé que 37. "Nous avons beaucoup de développements à venir(...) mais je pense que nous allons aborder la première course sans avoir atteint nos objectifs", a concédé Brown.

Et de poursuivre: "difficile de savoir où nous serons sur la grille de départ". Verdict attendu le 5 mars, à l'occasion du GP inaugural de la saison sur ce même tracé de Sakhir, où les forces en présence se dessineront.

© 2023 AFP