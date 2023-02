Ski alpin: annulation de la descente femmes de Crans-Montana

Crans-Montana (Suisse) (AFP) – La descente de Coupe du monde féminine de ski alpin de Crans-Montana (Suisse) a été annulée samedi in extremis, après deux heures de report liées au brouillard, puis à l'état trop dégradé d'une neige printanière.

Publicité Lire la suite

Dix minutes après avoir confirmé le départ de l'épreuve à 13 heures, l'ultime limite pour la faire partir, "le jury a décidé d'annuler la descente en raison des conditions de piste dangereuses", a indiqué la Fédération internationale de ski.

Longtemps, c'est le brouillard dans l'aire d'arrivée qui a empêché les spécialistes de vitesse de s'élancer en sécurité, avant de laisser place à un grand soleil en début d'après-midi.

Mais sur une neige printanière, alors que les températures bien trop douces ont obligé nombre de stations suisses à écourter leur saison, la piste du Mont-Lachaux s'était dans l'intervalle bien trop réchauffée.

"Dès qu'on rentre dans la troisième partie, ça commence vraiment à se dégrader sous le pied, on n'a pas de répondant et le pied s'enfonce", a décrit l'un des ouvreurs au micro de la RTS.

Si la nuit est suffisamment fraîche pour permettre de retravailler le tracé, le super-G attendu dimanche à 11h00 devrait être remplacé par une nouvelle tentative de descente, alors qu'il n'en reste que deux autres d'ici la fin de la saison (à Kvitfjell puis Soldeu).

L'Italienne Sofia Goggia mène pour l'heure le classement de la spécialité avec 108 points d'avance sur la Slovène Ilka Stuhec, mais elle a chuté vendredi, apparemment sans gravité, lors de l'unique entraînement sur la piste de Crans-Montana.

L'Américaine Mikaela Shiffrin caracole elle en tête de la course au gros globe, et n'est plus qu'à une victoire du record historique de 86 succès en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark, mais elle a choisi de faire l'impasse sur l'étape suisse pour se concentrer sur celle de Kvitfjell le week-end prochain.

© 2023 AFP