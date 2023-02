WTA: Krejcikova écœure Swiatek à Dubaï et entre dans l'histoire du tennis

Dubaï (AFP) – La Tchèque Barbora Krejcikova a dominé la Polonaise Iga Swiatek samedi en finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï pour devenir la cinquième joueuse de l'histoire à battre les N°1, N°2 et N°3 mondiales la même semaine.

Il n'aura fallu que 91 minutes et deux sets (6-4, 6-2) à Krejcikova pour faire plier Swiatek et s'offrir le sixième titre de sa carrière, le plus prestigieux après son sacre à Roland Garros en 2021.

Grâce à ce succès convaincant face à la N°1 mondiale complètement débordée, la Tchèque va passer de la 30e à la 16e place au classement WTA lundi.

Elle a aussi consolidé sa place dans l'histoire du tennis féminin, puisqu'elle a battu aux Émirats arabes unis tour à tour la N°2 mondiale Aryna Sabalenka en quarts de finale, la N°3 mondiale Jessica Pegula en demi-finale et donc la N°1 mondiale Swiatek en finale.

Avant elle, seules quatre joueuses avaient réussi un tel exploit: Steffi Graff à Roland Garros en 1999, Serena Williams à Miami en 2002, sa sœur aînée Venus au Masters de fin de saison en 2008 et Sabalenka au Masters également, en 2022.

"Ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est énorme", a reconnu Krejcikova.

"Je suis vraiment très heureuse, c'était une belle finale face à une joueuse pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration", a poursuivi la droitière de 27 ans.

Comme à Ostrava

Elle peut se vanter d'avoir fait tomber Swiatek de très haut: la Polonaise avait remporté le titre à Doha le week-end dernier et avait enchaîné huit victoires consécutives avant cette finale.

Plus fort encore, la N°1 mondiale, qui a bénéficié, il est vrai, du forfait de la Tchèque Karolina Pliskova en quart de finale, n'avait perdu à Dubaï que neuf jeux, du jamais vu dans un tournoi WTA 1000, avant le duel pour le titre.

Mais en finale, elle n'a jamais réussi à trouver de réponses face à la puissance de Krejcikova, plus mobile et plus inspirée.

La Tchèque, passée tout près de l'élimination au deuxième tour, a réussi six aces durant ce match où elle a toujours fait la course en tête, en prenant le service de son adversaire à cinq reprises.

Longtemps catégorisée spécialiste du double, Krejcikova, alors 33e mondiale, avait fait sensation en 2021 en s'imposant sur la terre battue de Romand Garros alors qu'elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Si elle a culminé au deuxième rang mondial en février, sa saison 2022 fut très décevante, avec une pause forcée de trois mois à cause d'une blessure à un coude, une élimination dès le premier tour à Roland Garros et des échecs répétés jusqu'à l'automne, où elle s'était rassurée en s'imposant devant son public à Ostrava en battant en finale... Swiatek, déjà.

