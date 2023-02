"Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" à nouveau en tête du box-office nord-américain

2 mn

Los Angeles (AFP) – Le film de super-héros "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" s'est maintenu en tête du box-office aux Etats-Unis et au Canada, un ours meurtrier et cocaïnomane se glissant second, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.