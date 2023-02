Mondiaux de ski de fond: avec Jay et Jouve, le sprint français encore en bronze

Planica (Slovénie) (AFP) – Trois jours après Jules Chappaz, l'équipe de France de ski de fond a de nouveau décroché une médaille de bronze lors des Championnats du monde 2023 grâce à ses sprinteurs, Renaud Jay et Richard Jouve, troisièmes de l'épreuve par équipes dimanche à Planica (Slovénie).

Publicité Lire la suite

Jay et Jouve n'ont été devancés que par les grands favoris norvégiens Paal Golberg et Johannes Klaebo, sacrés champions du monde, et les Italiens Francesco de Fabiani et Federico Pellegrino.

Ils ont offert à la France sa deuxième médaille des Mondiaux-2023 après la 3e place de Jules Chappaz jeudi et son huitième podium dans des championnats du monde.

Sixième chrono des qualifications disputées dans la matinée, Jay et Jouve ont toujours joué les premiers rôles dans la finale derrière Golberg et Klaebo.

En s'élançant dans son dernier relais, Jouve était déjà assuré de décrocher une médaille, puisque Norvégiens, Italiens et Français avaient distancé leurs rivaux, notamment suédois, bien mal en point sur la neige lourde de Planica.

Mais le leader de l'équipe de France et lauréat de la Coupe du monde 2021-22 de sprint, passé à côté de son épreuve individuelle (élimination en quart de finale), n'est pas parvenu à inquiéter Klaebo, avant de céder face à Pellegrino.

Jouve, 28 ans, compte désormais à son palmarès deux médailles olympiques (3e du sprint par équipes des JO-2018 et 3e du relais 4x10 km des JO-2022) et deux médailles sur des Mondiaux (3e du relais 4x10 km des Mondiaux-2019 et 3e dimanche).

Jay s'est offert lui à 31 ans son premier podium à ce niveau.

Considéré comme l'un des meilleurs fondeurs de l'histoire, Klaebo, 28 ans, totalise désormais huit titres mondiaux et avait déjà remporté le sprint individuel jeudi. A son palmarès figurent aussi cinq titres olympiques et trois globes de N.1 mondial.

© 2023 AFP