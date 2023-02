Trophées Fifa Best: Messi en favori

Paris (AFP) – Sacré champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi est le grand favori pour le prix du meilleur joueur lors de la remise des Trophées "Fifa Best", lundi à Paris.

Publicité Lire la suite

La superstar du PSG (35 ans) a enfin conquis avec son pays le titre suprême qui manquait à son illustre palmarès et il semble le mieux placé pour obtenir les faveurs du jury, composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.

En cas de succès, Messi recevrait cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019 et succéderait à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.

Le septuple Ballon d'Or aura face à lui deux Français, son coéquipier parisien Kylian Mbappé et Karim Benzema. Le premier, meilleur buteur du Mondial-2022 avec 8 réalisations, a marqué de son empreinte la finale de la Coupe du monde avec un triplé entré dans la légende malgré la défaite concédée aux tirs au buts contre l'Albiceleste (3-3 a.p., 4-2 t.a.b). Benzema a de son côté été le grand artisan de la 14e Ligue des champions glanée par le Real Madrid, la 5e de sa carrière, ce qui lui a valu le gain du Ballon d'Or.

Le Mondial pourrait être le juge de paix de la soirée, organisée Salle Pleyel, et permettre au sélectionneur argentin Lionel Scaloni de repartir avec le prix du meilleur entraîneur mais la concurrence risque d'être rude avec l'Italien Carlo Ancelotti, qui a soulevé la C1 avec le Real. L'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City) est le troisième technicien nommé.

La star de l'équipe de France Kylian Mbappé vient de sonner le réveil des Bleus contre l'Argentine en finale du Mondial à Doha, le 18 décembre 2022 © Odd ANDERSEN / AFP/Archives

Le doublé pour Putellas ?

Les parades décisives d'Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe du monde font de l'Argentin un lauréat possible chez les gardiens mais le joueur d'Aston Villa pourrait pâtir de sa célébration obscène à l'issue du match, au moment de recevoir son trophée de meilleur portier du tournoi, et de ses nombreuses provocations, notamment à l'égard de Mbappé, au cours des festivités en Argentine au retour de la sélection.

Il aura fort à faire avec le Belge Thibaut Courtois, qui a multiplié les arrêts en finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et Yassine Bounou, l'un des héros du Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales d'un Mondial.

Chez les femmes, l'Espagnole Alexia Putellas, tenante du titre et Ballon d'Or 2022, peut réussir le doublé mais la milieu de terrain du FC Barcelone doit se méfier de Beth Mead, championne d'Europe l'été dernier avec l'Angleterre, l'Américaine Alex Morgan paraissant en retrait.

L'attaquante du FC Barcelone Alexia Putellas déjà lauréate du Ballon d'Or, le 17 octobre 2022 à Paris © FRANCK FIFE / AFP/Archives

Du côté des entraîneures, la Française Sonia Bompastor, qui a remporté la Ligue des champions féminine avec Lyon, Pia Sundhage, sélectionneuse du Brésil, et Sarina Wiegman, coach de l'Angleterre, sont les trois finalistes.

Le prix de la meilleure gardienne se jouera entre l'Allemande Ann-Katrin Berger, l'Anglaise Mary Earps et la Chilienne Christiane Endler.

Enfin, Dimitri Payet, auteur en 2022 avec l'OM d'une splendide reprise de plus de 25 m en pleine lucarne contre le PAOK Salonique en Ligue Europa, sera en lice pour le prix Puskas du plus beau but avec le Brésilien Richarlison et le footballeur amputé polonais Marcin Oleksy.

© 2023 AFP