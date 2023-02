Walter Mirisch, le producteur de "Certains l'aiment chaud", est mort à 101 ans

Los Angeles (AFP) – Le producteur américain Walter Mirisch, connu pour "West Side Story" ou "Certains l'aiment chaud", est mort à l'âge de 101 ans, a annoncé dimanche l'Académie des Oscars.

Publicité Lire la suite

L'oscarisé, dont la carrière s'est étendue sur six décennies et qui était également un ancien président de l'Académie, est mort le vendredi 24 février 2023 à Los Angeles, a précisé l'organisation dans un communiqué.

L'Académie a été "profondément attristée d'apprendre le décès de Walter", ont déclaré le directeur général Bill Kramer et la présidente Janet Yang dans le communiqué, saluant un "véritable visionnaire".

"Il a eu un impact puissant sur la communauté cinématographique et l'Académie (...) Sa passion pour le cinéma et l'Académie n'a jamais faibli, et il est resté un ami et un conseiller très cher", ont-ils ajouté.

Walter Mirisch, né à New York le 8 novembre 1921, a été honoré trois fois par l'Académie. Il a reçu l'Oscar du meilleur film pour "Dans la chaleur de la nuit" (1967), le prix en mémoire d'Irving G. Thalberg pour la "qualité élevée et constante de sa production cinématographique" ainsi que le prix humanitaire Jean-Hersholt.

Pour l'Académie, M. Mirisch était "l'un des producteurs les plus prolifiques de l'histoire d'Hollywood".

Sa société de production, Mirisch Company, créé en 1957 avec ses frères Harold et Marvin, est à l'orgine de plusieurs films cultes tels que "Certains l'aiment chaud" (1959), "Les sept mercenaires" (1960), "West Side Story" (1961), "La Grande Evasion" (1963), "La Panthère rose" (1963) ou encore "L'Affaire Thomas Crown" (1968).

Sa femme Patricia est décédée en 2005, et il laisse derrière lui ses trois enfants, un petit-fils et deux arrière-petits-fils.

© 2023 AFP