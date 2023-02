Coupe d'Angleterre: Leicester surpris, City assure

Bristol (Royaume-Uni) (AFP) – L'équipe de Championship (D2) des Blackburn Rovers est allée éliminer chez lui Leicester (2-1), mardi, en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre, alors que Manchester City s'est qualifié à Bristol City (3-0), également pensionnaire de l'étage inférieur.

Sans Erling Haaland, remplaçant, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence notamment grâce à un doublé de Phil Foden, déjà très en vue contre Bournemouth, ce week-end, avec un but et une passe décisive (4-1).

Dès la 7e minute, l'attaquant international anglais a été à la réception d'un centre à ras de terre, au second poteau, pour conclure une action de tableau noir (1-0, 7e).

Malgré tout le coeur mis par le 13e de Championship, emmené par le talentueux Alex Scott (19 ans), Foden a doublé la mise après une action tout aussi bien construite, avec l'aide involontaire du défenseur Zak Vyner qui a dévié une balle qui ne rentrait peut-être pas dans le but (2-0, 74e).

Une frappe de 25 mètres enroulée par Kevin De Bruyne a tué tout suspense à la 81e (3-0).

La seule surprise de la soirée est venue de Leicester dont la défense a multiplié les cadeaux en faveur du 5e de Championship qui s'est retrouvé à mener 2-0 à la 52e minute alors que le score aurait pu facilement être de 3 voire 4-0.

Une réalisation de Kelechi Iheanacho à la 67e a relancé un peu le match, mais le vainqueur de 2021 a malgré tout pris la porte et va pouvoir se concentrer sur son maintien en Premier League, où il n'est qu'à trois points de la zone rouge, malgré sa 14e place.

L'un des deux seuls duels entre clubs de l'élite, avec le Manchester United-West Ham qui se disputera mercredi (20h45) a vu la victoire logique de Fulham sur Leeds (2-0).,

Premier non-relégable en championnat (17e), Leeds a encore une fois mélangé maladresse et erreurs individuelles dans un match à sa portée.

L'attaquant français des Peacocks, Georginio Rutter a ainsi vu son ouverture du score annulée (15e) après recours à la VAR pour une faute d'un coéquipier sur le corner qui l'avait amenée, avant de trouver le poteau de la tête (45+3).

Entre les deux, Joao Palhinha avait profité d'une énorme erreur de placement d'Illan Meslier pour marquer de près de 30 mètres (1-0, 21e).

Le second but, une frappe enroulée de Manor Solomon, ne doit, en revanche, rien à personne (2-0, 56e).

Dans le premier match de la soirée, Brighton, lui aussi dans la course à l'Europe aussi bien via la Cup que le championnat, est allé gagner assez aisément à Stoke (D2) grâce à un but d'Evan Ferguson à la demi-heure de jeu.

Mardi 28 février:

Stoke (D2) - Brighton 0-1

Leicester - Blackburn (D2) 1-2

Leeds - Fulham 2-0

Bristol City (D2) - Manchester City 0-3

Mercredi 1er mars

(20h15) Southampton - Grimsby Town (D4)

(20h30) Burnley (D2) - Fleetwood (D3)

(20h45) Manchester United - West Ham

(20h55) Sheffield United (D2) - Tottenham

