F1: 23 courses prévues en 2023, un record

Paris (AFP) – Le calendrier de la saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1, qui débute dimanche à Bahreïn, compte un record de 23 Grands Prix, un rythme effréné qui pourrait finir par peser sur les écuries, contraintes de se réorganiser.

Publicité Lire la suite

"Ca devient très clairement compliqué pour les équipes, les mécanos, les ingénieurs", juge le Français Pierre Gasly. Si "on (les pilotes) a la chance d'arriver un peu plus tard et repartir un peu plus tôt" que le reste du paddock, poursuit le Normand, "c'est beaucoup, et plus on a de courses, moins ça devient rare".

Ce calendrier record comporte deux "triple headers" (trois GP en trois semaines) et six "back-to-back" (deux GP en deux semaines). Un programme dense qui a déjà conduit les équipes à s'adapter.

Depuis 2021, "nous avons introduit une rotation" au sein de l'écurie, détaillait la saison dernière Dave Robson, responsable performance chez Williams. "Ce n'est pas seulement le nombre de courses, c'est aussi la façon dont elles sont organisées. Si on voyage sur toutes les courses, on passe alors très peu de temps à l'usine ce qui n'est pas idéal pour développer la voiture".

"Derrière, il y a des enjeux financiers", rappelle Gasly, "mais j'espère qu'on ne va pas aller plus loin car chaque année on perd des gens, des ingénieurs, des mécanos, c'est compliqué pour la vie de famille".

© Simon MALFATTO / AFP

En 2023, 24 courses étaient prévues mais le GP de Chine, annulé en décembre en raison des restrictions liées au Covid-19, n'a pas été remplacé.

"Avec 24, on approche de la limite. Mais on ne peut jamais dire que c'est terminé", expliquait fin octobre à l'AFP le PDG de la F1, Stefano Domenicali, assurant qu'il "pourrait signer avec sept ou huit autres pays" s'il le pouvait. Les "accords Concorde" en vigueur jusqu'en 2025 fixent pour l'heure le maximum à 24 courses par saison.

. Calendrier du Championnat du monde de Formule 1 2023:

5 mars: GP de Bahreïn (Sakhir)

19 mars: GP d'Arabie saoudite (Jeddah)

2 avril: GP d'Australie (Melbourne)

30 avril: GP d'Azerbaïdjan (Bakou)

7 mai: GP de Miami

21 mai: GP d'Emilie-Romagne (Imola, Italie)

28 mai: GP de Monaco

4 juin: GP d'Espagne (Barcelone)

18 juin: GP du Canada (Montréal)

2 juillet: GP d'Autriche (Spielberg)

9 juillet: GP du Royaume-Uni (Silverstone)

23 juillet: GP de Hongrie (Budapest)

30 juillet: GP de Belgique (Spa-Francorchamps)

27 août: GP des Pays-Bas (Zandvoort)

3 septembre: GP d'Italie (Monza)

17 septembre: GP de Singapour

24 septembre: GP du Japon (Suzuka)

8 octobre: GP du Qatar (Losail)

22 octobre: GP des Etats-Unis (Austin)

29 octobre: GP du Mexique (Mexico)

5 novembre: GP du Brésil (Sao Paulo)

18 novembre: GP de Las Vegas

26 novembre: GP d'Abu Dhabi (Yas Marina)

© 2023 AFP