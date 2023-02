France: coup de sifflet final pour le président de la Fédération de foot, Noël Le Graët

5 mn

Paris (AFP) – Rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a démissionné mardi, après un règne de 11 années et plusieurs mois d'obstination qui ternissent son bilan.