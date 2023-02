France/Foot: Noël Le Graët, l'habile politique à l'image abîmée

Paris (AFP) – Entrepreneur et baron breton, Noël Le Graët s'est forgé un destin national en dirigeant le football français avec poigne et habileté avant de perdre lucidité et soutiens, à 81 ans, dans une fin de règne ternie par des paroles "déplacées" et de graves accusations de harcèlement moral et sexuel.