Plus d'une dizaine de morts et de nombreux blessés dans un accident de train en Grèce

Lieu de l'accident entre deux trains près de Larissa, en Grèce, le 28 février 2023. © Kostas Mantziaris, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Une collision entre deux trains a fait au moins 16 morts et 85 blessés dans le centre de la Grèce mardi soir. L'accident s'est produit entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant la liaison entre Athènes et Thessalonique.