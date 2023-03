ATP - Dubaï: Djokovic sans forcer vers les quarts, Rublev miraculé

Dubaï (AFP) – Novak Djokovic s'est qualifié sans forcer mercredi pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Dubaï en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor 6-2, 6-3.

Après avoir été malmené au tour précédent par le Tchèque Tomas Machac auquel il avait dû laisser un set, le numéro un mondial a repris confiance et n'a laissé aucune chance à Griekspoor, 39e mondial.

Il n'a connu qu'une petite défaillance au 2e set lorsqu'il a laissé son adversaire, alors mené 5-1, sauver deux balles de match puis prendre son service pour revenir à 5-2 puis à 5-3. Mais le Serbe a rapidement remis les pendules à l'heure pour remporter le dernier jeu.

"J'étais pas loin du meilleur aujourd'hui", a déclaré Djokovic après sa victoire. "Dès le départ, cela s'est très bien passé et j'ai joué un tennis de bien meilleure qualité qu'hier (mardi ndlr). Les trois, quatre derniers jeux n'étaient pas parfaits mais je suis parvenu à bien servir à nouveau et je suis très content de ma performance et les choses vont dans la bonne direction", a-t-il ajouté.

Il rencontrera en quarts le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur du qualifié russe Pavel Kotov 7-5, 6-1.

Plus tôt dans la journée, le Russe Andrey Rublev (6e mondial) s'était qualifié miraculeusement pour les quarts en battant l'Espagnol Alejandro Davidovich (29e) 1-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) après avoir sauvé cinq balles de match.

"Être mené 6 points à 1 au tie-break (de la deuxième manche, NDLR) et sauver cinq balles de match, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de ma vie", a déclaré le Russe, tête de série N.2, après sa victoire.

"Il jouait très bien et je ne parvenais pas à trouver de solution", a-t-il ajouté.

Rublev, quart-de-finaliste à l'Open d'Australie, sera opposé en quarts au Néerlandais Botic van de Zandschulp (33e mondial).

